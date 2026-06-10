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Руни об Англии на ЧМ: «Тухель продумал состав — у него есть причины не взять Палмера, Фодена или Магуайра. Он выбрал тех, кто может бороться за победу. Это топ-тренер, надо его поддержать»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался в поддержку главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

Ранее выбор немецким специалистом состава на ЧМ-2026 подвергся.

"Очевидно, что Томас Тухель тщательно продумал состав и причины, по которым он хочет видеть его именно таким. Конечно, есть причины, по которым он не взял Коула Палмера, Фила Фодена или Харри Магуайра, и есть причины, по которым он выбрал других игроков, но я ему доверяю.

Я считаю его первоклассным тренером, он понимает, что поставлено на карту, и выбрал команду, которая, по его мнению, может побороться за победу на чемпионате мира. Это спорный вопрос, и я бы принял несколько других решений, но именно поэтому он и является тренером сборной Англии. Он здесь для того, чтобы принимать такие решения. Мы просто должны его поддержать", — сказала Руни в своем подкасте.