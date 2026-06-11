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Инфантино не жалеет, что ЧМ пройдет в США: «Проблемы есть и в Канаде, и в Мексике, для мероприятия такого масштаба это нормально. Решить их все, скорее всего, не получится»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не жалеет о том, что чемпионат мира пройдет в США.

"Я ни о чем не жалею. Последние 30 лет я занимаюсь организацией мероприятий. Я привык решать проблемы — как крупные, так и мелкие. На пресс-конференции три с половиной года назад проблемы, вероятно, были даже серьезнее.

Проблемы есть. Для мероприятия такого масштаба это нормально. Часть из них возникает в США, часть — в Канаде, часть — в Мексике. Надеюсь, мы сможем решить их все. Скорее всего, нет, но мы сделаем все возможное", — сказал Инфантино.

Трамп о проверках на въезде в США перед ЧМ: «Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди».

Блаттер об отказе арбитру из Сомали во въезде в США: «Невероятно и абсурдно. ЧМ не должен проводиться в стране, которая отказывает в визах официальным представителям ФИФА».