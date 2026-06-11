Каннаваро о досмотре сборной Узбекистана перед игрой с Нидерландами: «Это обычные проверки, никакого скандала и неуважительного обращения не было. Мы сочли организацию безупречной»

То же самое относится и к матчам. Перед товарищеским матчем против Нидерландов нас проверили на стадионе, и это тоже было ожидаемо: перед каждым матчем команды проходят проверку либо в отеле непосредственно перед отъездом (как это было с Нидерландами), либо прямо на стадионе, как это было с нами.