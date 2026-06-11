Каннаваро о досмотре сборной Узбекистана перед игрой с Нидерландами: «Это обычные проверки, никакого скандала и неуважительного обращения не было. Мы сочли организацию безупречной»

Ранее сообщалось, что полиция проводила досмотр команды Узбекистана с использованием служебных собак и металлодетекторов на выходе из автобуса перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке (1:2).
После этого Каннаваро заявил: «Мне сказали, что таковы правила, но в итоге досматривали только нас. Вам следует спросить об этом у них».
"Я увидел на первых страницах газет фотографии, показывающие досмотр, которому мы подверглись в аэропорту как члены сборной Узбекистана. Я также видел вводящие в заблуждение заголовки, поэтому хотел бы прояснить ситуацию.
Это были обычные, стандартные проверки. Люди не понимают одной вещи: когда сборные стран-участниц чемпионата мира путешествуют, они не проходят через терминалы аэропорта, как обычные пассажиры, а их доставляют прямо на взлетную полосу на автобусах, зарезервированных для команд.
Проверки, которым подвергаются обычные пассажиры в терминале, мы проходим прямо на взлетной полосе. Точно такие же. Это стандартная процедура. Так что никакого скандала нет. Никакого недостойного или неуважительного обращения.
То же самое относится и к матчам. Перед товарищеским матчем против Нидерландов нас проверили на стадионе, и это тоже было ожидаемо: перед каждым матчем команды проходят проверку либо в отеле непосредственно перед отъездом (как это было с Нидерландами), либо прямо на стадионе, как это было с нами.
По правде говоря, мы сочли организацию [матча] безупречной ⚽️", — написал Каннаваро в соцсети.
Этим летом сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.