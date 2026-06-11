Талалаев не верит в Португалию на ЧМ-2026: «Не вижу предпосылок для триумфа. Когда их называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его не так уж много»

"В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа.
Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды — потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые.
В сборной такого не наблюдается. Когда португальцев называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его на самом деле не так уж много.
Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу.
Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира.
Последняя фраза применима и к Месси, которому в разгар турнира исполнится 39.
Но в Аргентину верится больше, чем в Португалию. Потому что у Лионеля Скалони лучше отстроена командная игра", — написал Андрей Талалаев.