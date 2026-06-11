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Талалаев не верит в Португалию на ЧМ-2026: «Не вижу предпосылок для триумфа. Когда их называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его не так уж много»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о перспективах сборной Португалии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа.

Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды — потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые.

В сборной такого не наблюдается. Когда португальцев называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его на самом деле не так уж много.

Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу.

Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира.

Последняя фраза применима и к Месси, которому в разгар турнира исполнится 39.

Но в Аргентину верится больше, чем в Португалию. Потому что у Лионеля Скалони лучше отстроена командная игра", — написал Андрей Талалаев.

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