Александр Мостовой: «Я против сравнений Роналду с Месси, для меня Лионель всегда был лучшим. ЧМ выигрывает не один человек, а команда, она же выиграет и в этот раз»

Я против сравнений Криштиану с Месси. Для меня Лионель всегда был лучшим и таковым останется. Не надо сравнивать игроков, ведь у каждого времени свои герои. До сих пор вспоминаю, как многие кричали, что Месси недотягивает до звания лучшего, потому что не выиграл чемпионат мира. Но ведь выиграл же в итоге! Чемпионат мира выигрывает не один человек, а команда. Вот это самое главное. И выиграет именно команда и в этот раз", — сказал Мостовой.