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Минин о Неймаре: «Его прибивают не по делу. Он кувальщик, в “Барселоне” отрабатывал в обороне больше, чем Месси и Суарес»

Комментатор «Матч ТВ» и WINLINE Медиалиги Станислав Минин высказался о Неймаре.

Источник: Спортс‘’

"Неймара прибивают не по делу. Он не быстро спекся, нормально все у него было. Может, что-то в карьере он неправильно решил для себя.

Я смотрел, как он сейчас играет за «Сантос». Понятно, что это не тот Неймар, но он возвращается [в оборону] и отрабатывает без мяча. Я даже комментировал матч «Сантоса», где Неймар вернулся к своей штрафной, отобрал мяч и начал атаку.

Он кувальщик на самом деле. У него есть Joga Bonito, бразильская страсть, издевательство над соперниками. Но когда Неймар приехал в «Барселону» — он пахал больше, чем Месси и Суарес, больше них отрабатывал. Старательный парень, на самом деле", — сказал Минин.