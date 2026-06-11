Минин о Неймаре: «Его прибивают не по делу. Он кувальщик, в “Барселоне” отрабатывал в обороне больше, чем Месси и Суарес»

Я смотрел, как он сейчас играет за «Сантос». Понятно, что это не тот Неймар, но он возвращается [в оборону] и отрабатывает без мяча. Я даже комментировал матч «Сантоса», где Неймар вернулся к своей штрафной, отобрал мяч и начал атаку.