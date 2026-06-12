Мбаппе о ЧМ-2026: «Чтобы войти в историю, нужно терпеть и быть готовым к страданиям. Ни одна команда не должна быть голоднее Франции»

"На двух чемпионатах мира, в которых я участвовал, были моменты, когда я чувствовал себя не в своей тарелке в плане социума, потому что ты изолирован 60 дней. Но если бы это было легко, все бы играли на чемпионате мира.
Заем, что мы часть меньшинства — это статус, о котором мы никогда не должны забывать, мы должны принимать его и в хорошие, и в плохие времена. Чтобы войти в историю, нужно терпеть и быть готовым к страданиям.
Мы сделали это однажды [выиграли ЧМ-2018], мы были близки к тому, чтобы сделать это во второй раз [в 2022-м], поэтому мы знаем, как это делать. Но каждая команда поедет на турнир с идеей войти в историю, но ни одна команда не должна быть голоднее нас", — сказал Мбаппе.