Мбаппе о ЧМ-2026: «Чтобы войти в историю, нужно терпеть и быть готовым к страданиям. Ни одна команда не должна быть голоднее Франции»

Мы сделали это однажды [выиграли ЧМ-2018], мы были близки к тому, чтобы сделать это во второй раз [в 2022-м], поэтому мы знаем, как это делать. Но каждая команда поедет на турнир с идеей войти в историю, но ни одна команда не должна быть голоднее нас", — сказал Мбаппе.