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Станислав Минин: «Мы с сэром Алексом одновременно увидели Роналду — в матче “Спортинга” и “МЮ”. После этой игры Фергюсон сказал: “Без него не улетаем”

Комментатор «Матч ТВ» и WINLINE Медиалиги Станислав Минин рассказал, когда впервые увидел Криштиану Роналду.

«Впервые я увидел игру Криштиану Роналду в товарищеском матче “Спортинг” — “Манчестер Юнайтед”. Мы его увидели одновременно с сэром Алексом Фергюсоном. И сэр Алекс потом сказал: “Без него не улетаем”.

Я был летом на каникулах в Польше у родителей, и по «Евроспорту» показывали этот матч. Я смотрел, как он накручивает всех, и думал: «Какой вообще игрок!» И они его увезли. Я всем это рассказываю, что мы с Фергюсоном увидели Роналду одновременно. Я потом очень полюбил его и все время за него болел", — сказал Минин.