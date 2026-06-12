Станислав Минин: «Мы с сэром Алексом одновременно увидели Роналду — в матче “Спортинга” и “МЮ”. После этой игры Фергюсон сказал: “Без него не улетаем”

Я был летом на каникулах в Польше у родителей, и по «Евроспорту» показывали этот матч. Я смотрел, как он накручивает всех, и думал: «Какой вообще игрок!» И они его увезли. Я всем это рассказываю, что мы с Фергюсоном увидели Роналду одновременно. Я потом очень полюбил его и все время за него болел", — сказал Минин.