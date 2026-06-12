Блогер АртПо раскритиковал российских футболистов: "Они плюют на зрителей. Месси дает интервью, Соболев уходит. Ты кто такой?

"У нас футболисты проходят мимо и не дают интервью. Меня это удивляет: футболисты плюют на зрителей, корреспондентов, журналистов, которые приходят на матчи.
У меня есть пример из жизни: я приехал в Аргентину — они играли с Венесуэлой и выиграли 3:0. Идут чемпионы мира, идет футболист, который выиграл 8 золотых мячей, — Лионель Месси. Вокруг куча корреспондентов, они останавливаются и дают интервью. Ко мне, к русскому, тоже подходят.
Эмилиано Мартинес со мной что-то обсуждает, шутки шутим. Другие журналисты подходят, целуются с футболистами, обнимаются, дарят подарки. Чувствуется вайб, футболисты открытые.
У нас в России Саша Соболев подходит и говорит: «Я протокол выполнил, подошел к зоне — всем пока». И уходит. Ты кто такой? Саша Соболев и Лионель Месси. Месси идет и интервью дает, а Соболев говорит, что уже дал.
Знакомые говорят, что Гладышев никогда интервью не дает. Кто эти люди? Неизвестные никому люди, которые имеют невероятно высокую самооценку, ЧСВ и не позволяют себе подойти, дать интервью.
В нынешней ситуации, когда нужно раскрывать футбол и рассказывать о себе, они этого не делают. Такая разница в менталитете", — сказал Артпо.
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