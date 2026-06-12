Блогер АртПо раскритиковал российских футболистов: "Они плюют на зрителей. Месси дает интервью, Соболев уходит. Ты кто такой?

У меня есть пример из жизни: я приехал в Аргентину — они играли с Венесуэлой и выиграли 3:0. Идут чемпионы мира, идет футболист, который выиграл 8 золотых мячей, — Лионель Месси. Вокруг куча корреспондентов, они останавливаются и дают интервью. Ко мне, к русскому, тоже подходят.