Бекхэм сказал, что Месси бьет штрафные лучше него: «Но хотелось бы думать, что Лео выберет меня. У него исключительный талант, он реализует то, что задумывает»

— У вашего игрока Лионеля Месси на счету 66 голов со штрафных, а у вас — 65. Кто лучше исполняет штрафные?
— Конечно, я должен выбрать Лео. Но мне бы хотелось думать, что Лео ответил бы, что я. Лео — один из тех игроков, которые если что-то задумают, то реализуют это, настолько у него исключительный талант.
Мы хотим продолжать укреплять команду, завоевывать новые чемпионские титулы, привлекать лучших игроков со всего мира и развивать местные таланты через систему академий. Это одна из самых важных вещей для меня в Майами и для будущего футбола в Америке, — сказал бывший полузащитник «Реала».