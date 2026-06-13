Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
США
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.25
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.75
X
6.84
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.80
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.36
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Анри потерял дар речи после оскорбительной реплики в эфире Fox Sports. Реакция француза разошлась на мемы

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас поставил в неловкое положение коллег по студии во время эфира футбольного шоу на Fox Sports.

Источник: Спортс‘’

Лалас выступал в программе в роли эксперта вместе с Тьерри Анри и Златаном Ибрагимовичем.

После показа рекламного ролика с британским телеведущим и актером Джеймсом Корденом ведущая Ребекка Лоу предложила обсудить его появление в кадре.

«Как таких называют? Ряженый мудак. Вырядился и готов к выходу», — заявил Лалас.

Американец использовал популярное в британской футбольной культуре жаргонное выражение full kit wanker, которым обычно называют взрослых болельщиков, надевающих полный игровой комплект формы футболиста.

Реплика Лаласа была связана с тем, что Корден в видео появился в полной экипировке сборной США. Слово wanker является оскорбительным и по смыслу близко к словам «мудак» или «придурок».

Лоу, Анри и Ибрагимович заметно растерялись после высказывания эксперта. Особенно эмоциональной получилась реакция француза, кадры с которым разошлись на мемы.

После короткой заминки Лоу попыталась разрядить обстановку: «Хорошо, что мы на американском телевидении!».