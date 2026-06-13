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«Мбаппе — лучший футболист в мире. Нет никого лучше для атакующей линии, чем он». Оуэн про сборную Франции

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире.

Источник: Спортс‘’

— Вы были одним из величайших нападающих своего времени, поэтому можете смело судить. Что вы думаете о французских игроках атаки? Кто из них произвел на вас впечатление, и нашли бы вы место для Юго Экитике в стартовом составе, если бы он не получил травму?

— У Франции невероятное количество вариантов в атаке. Пожалуй, лучшая линия нападения на чемпионате мира.

Килиан Мбаппе, на мой взгляд, лучший футболист в мире, поэтому нет никого лучше для атакующей линии, чем он.

У нас есть Усман Дембеле из «ПСЖ». Очень хороший игрок, снова победитель Лиги чемпионов и один из лучших форвардов в мировом футболе.

Брэдли Барколя — еще один первоклассный форвард. Так что вариантов очень много. Также Майкл Олисе на правом фланге.

Меня впечатлил Экитике в «Ливерпуле» в первом сезоне, очень понравилась его работоспособность, завершение атак и общая скорость, с которой он обыгрывал защитников.

Учитывая глубину состава Франции, не уверен, что он вышел бы в стартовом составе, но дело в свежести, и он бы, безусловно, оказал большое влияние, — сказал Майкл Оуэн.