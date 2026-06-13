Мартинес о Роналду: «Уникальный футболист, изменивший игру. Его невозможно заменить»

"У нас есть прекрасная возможность поговорить о легендарной фигуре Криштиану Роналду. Это уникальный футболист, изменивший игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. 21 год в рядах национальной команды, 227 матчей за сборную. Ни один другой игрок этого не добился. А еще количество голов. Все эти цифры делают Криштиану Роналду легендой.
Влияние Криштиану Роналду как «девятки», его движение, своевременность действий, завершение атак, то, как он находит свободные зоны, угрожает обороне соперника — это огромнейшая сила.
Его настрой такой же бодрый, как у 18-летнего парня, впервые играющего за национальную сборную. Криштиану невозможно заменить. Такого, как он, нельзя найти. Но, как и во всем, нужно искать решения и разные способы, чтобы была атакующая команда, способная забивать столько же голов. Результативность Криштиану нельзя повторить — это невозможно", — сказал Мартинес.