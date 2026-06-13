Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.21
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
5.92
X
4.46
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.85
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Мартинес о Роналду: «Уникальный футболист, изменивший игру. Его невозможно заменить»

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал форварда команды Криштиану Роналду уникальным футболистом.

"У нас есть прекрасная возможность поговорить о легендарной фигуре Криштиану Роналду. Это уникальный футболист, изменивший игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. 21 год в рядах национальной команды, 227 матчей за сборную. Ни один другой игрок этого не добился. А еще количество голов. Все эти цифры делают Криштиану Роналду легендой.

Влияние Криштиану Роналду как «девятки», его движение, своевременность действий, завершение атак, то, как он находит свободные зоны, угрожает обороне соперника — это огромнейшая сила.

Его настрой такой же бодрый, как у 18-летнего парня, впервые играющего за национальную сборную. Криштиану невозможно заменить. Такого, как он, нельзя найти. Но, как и во всем, нужно искать решения и разные способы, чтобы была атакующая команда, способная забивать столько же голов. Результативность Криштиану нельзя повторить — это невозможно", — сказал Мартинес.