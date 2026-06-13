Роналдо о Бразилии на ЧМ-2026: «У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров всех времен. У Неймара есть дар, гений, без которого не обойтись — отличный выбор от Анчелотти&raqu

На групповом этапе команда сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.
"У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров всех времен. Болельщики тоже должны верить в успех. Путь будет непростым, но и не невозможным.
Мы делали это пять раз. И мы можем сделать это снова. Ни в одном из пяти случаев бразильцы по-настоящему не верили. Они предпочитают расплачиваться позже, празднуя победу.
Карло Анчелотти сделал отличный выбор, включив Неймара в состав.
Он может внести свой вклад в решающий момент. У него есть дар, гений, без которого мы не можем обойтись. Он может изменить ход матча, даже если выйдет на поле на 20 минут", — сказал Роналдо.
Что Анчелотти уже построил в Бразилии? Разбор Лукомского.