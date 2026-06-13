Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.21
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.50
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.85
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Роналдо о Бразилии на ЧМ-2026: «У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров всех времен. У Неймара есть дар, гений, без которого не обойтись — отличный выбор от Анчелотти&raqu

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о шансах команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

На групповом этапе команда сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.

"У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров всех времен. Болельщики тоже должны верить в успех. Путь будет непростым, но и не невозможным.

Мы делали это пять раз. И мы можем сделать это снова. Ни в одном из пяти случаев бразильцы по-настоящему не верили. Они предпочитают расплачиваться позже, празднуя победу.

Карло Анчелотти сделал отличный выбор, включив Неймара в состав.

Он может внести свой вклад в решающий момент. У него есть дар, гений, без которого мы не можем обойтись. Он может изменить ход матча, даже если выйдет на поле на 20 минут", — сказал Роналдо.

Что Анчелотти уже построил в Бразилии? Разбор Лукомского.