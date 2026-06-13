«Футбол — игра номер один в мире. ЧМ по хоккею не сравнится с футбольным ни за что и никогда. Все знают Роналду или Мбаппе, а не Макдэвида». Экс-хоккеист Щитов о видах спор

"Футбол — это игра номер один в мире. В него играют везде и все знают. Он более доступен — нужен мячик и нога. В футбол играют на всех континентах. Сами знаете, какие там стадионы, зарплаты.
Даже неэтично сравнивать чемпионаты мира по футбол и по хоккею. Чемпионат мира по хоккею и рядом не стоит, и никогда не встанет. Не сравнится ни за что и никогда. Хоккей даже и не со всеми другими видами спорта сравнится. За океаном есть бейсбол, баскетбол.
Колоссальная разница в количестве подписчиков в соцсетях у звезд футбола и хоккея. Хоккеистов не знают во всем мире — даже Макдэвида. Но все знают Роналду или Мбаппе. У Ибрагимовича, по-моему, 65 миллионов подписчиков. Ни у одного хоккеиста столько нет", — заявил Щитов.
Ибрагимович толкнул iShowSpeed, когда тот сказал, что Роналду выиграет ЧМ! Анри такой прогноз тоже не понравился ??