«Футбол — игра номер один в мире. ЧМ по хоккею не сравнится с футбольным ни за что и никогда. Все знают Роналду или Мбаппе, а не Макдэвида». Экс-хоккеист Щитов о видах спор

Даже неэтично сравнивать чемпионаты мира по футбол и по хоккею. Чемпионат мира по хоккею и рядом не стоит, и никогда не встанет. Не сравнится ни за что и никогда. Хоккей даже и не со всеми другими видами спорта сравнится. За океаном есть бейсбол, баскетбол.