Винисиус: «Неймар мой кумир. Все приемы, которым я научился, я подсмотрел у него»

Что касается Неймара, надеюсь, он скоро вернется. Это мой кумир. Все приемы, которым я научился, я подсмотрел у него. Все, что я делал на поле, я пытался делать так же, как он. Его возвращение важно, это особенное событие. Он всегда давал мне советы.