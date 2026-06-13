Винисиус: «Неймар мой кумир. Все приемы, которым я научился, я подсмотрел у него»

Отдельно вингер «Реала» высказался о Неймаре и признался, что во многом ориентировался на него с детства.
"Дни в сборной — лучшие в моей жизни. Я здесь с лучшими людьми, с Пакета и Бруно Гимараэсом я играл с детства. Игроки всегда были моими друзьями, у меня есть радость представлять свою страну. Нет ничего лучше.
Что касается Неймара, надеюсь, он скоро вернется. Это мой кумир. Все приемы, которым я научился, я подсмотрел у него. Все, что я делал на поле, я пытался делать так же, как он. Его возвращение важно, это особенное событие. Он всегда давал мне советы.
Надеюсь, напряжение, о котором говорят, завтра наконец уйдет. Мы с нетерпением ждем возможности представлять Бразилию и сыграть еще на одном чемпионате мира. Радость внутри нас, и я надеюсь, что в Нью-Йорке она сможет выйти наружу", — сказал Винисиус.