«Раз у Месси есть кубок, то по справедливости и Криштиану должен взять. Многие будут переживать именно за Роналду». Хоккеист «Нефтехимика» Митякин о ЧМ

— Жень, ты один из тех хоккеистов, кто увлекается активно футболом. Интересно узнать твой прогноз на текущий чемпионат мира. За какую страну будешь переживать и как думаешь, кто станет победителем мундиаля?
— В целом у меня нет конкретной страны, за которую я прям буду болеть.
Конечно, интересно посмотреть за тем, как проявит себя сборная Португалии. Получится ли у Криштиану Роналду наконец выиграть чемпионат мира. Потому что для него и для Месси этот чемпионат мира, наверное, будет последним в карьере. И раз у Месси Кубок ЧМ есть, то как будто бы по справедливости и Криштиану должен взять.
Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира именно за Роналду. А если говорить про фаворита среди всех стран, то, я думаю, наибольшие шансы взять трофей у испанцев. Отличный у них состав, классный футбол показывают, — сказал Митякин.
«Путешествовали с женой по Италии, захватили там четыре города. Побывали на последнем матче “Милана” в сезоне». Форвард «Нефтехимика» Митякин об отпуске.
Месси лучше Роналду, считает Джалминья: «Не хочу принижать Криштиану. У Лионеля больше таланта и мастерства».