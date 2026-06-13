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«Раз у Месси есть кубок, то по справедливости и Криштиану должен взять. Многие будут переживать именно за Роналду». Хоккеист «Нефтехимика» Митякин о ЧМ

Хоккеист «Нефтехимика» Евгений Митякин поделился мнением о чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Источник: Спортс‘’

— Жень, ты один из тех хоккеистов, кто увлекается активно футболом. Интересно узнать твой прогноз на текущий чемпионат мира. За какую страну будешь переживать и как думаешь, кто станет победителем мундиаля?

— В целом у меня нет конкретной страны, за которую я прям буду болеть.

Конечно, интересно посмотреть за тем, как проявит себя сборная Португалии. Получится ли у Криштиану Роналду наконец выиграть чемпионат мира. Потому что для него и для Месси этот чемпионат мира, наверное, будет последним в карьере. И раз у Месси Кубок ЧМ есть, то как будто бы по справедливости и Криштиану должен взять.

Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира именно за Роналду. А если говорить про фаворита среди всех стран, то, я думаю, наибольшие шансы взять трофей у испанцев. Отличный у них состав, классный футбол показывают, — сказал Митякин.

«Путешествовали с женой по Италии, захватили там четыре города. Побывали на последнем матче “Милана” в сезоне». Форвард «Нефтехимика» Митякин об отпуске.

Месси лучше Роналду, считает Джалминья: «Не хочу принижать Криштиану. У Лионеля больше таланта и мастерства».