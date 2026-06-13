Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником»

Клозе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, на его счету 16 голов в 24 матчах.
У Месси на данный момент — 13 голов в 26 играх, у Килиана Мбаппе — 12 мячей в 14 матчах.
"Я ожидаю, что мой рекорд будет побит уже на этом чемпионате мира. Турнир стал более масштабным, матчей стало больше, а значит, увеличилось и количество возможностей забивать.
И Месси, и Мбаппе наверняка пройдут далеко по турнирной сетке, и меня это полностью устраивает. Рано или поздно рекорд все равно был бы превзойден.
Если это произойдет, мне было бы приятно, если рекорд побил именно Месси. Я всегда был его большим поклонником — это настоящий гений.
Кроме того, я очень уважаю и тренера сборной Аргентины [Лионеля Скалони]. Когда мы вместе выступали за «Лацио», я показывал Скалони город и знакомил его с Римом. Мы до сих пор хорошие друзья", — сказал Клозе.