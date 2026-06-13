Мелкадзе приехал на ЧМ-2026 в США: «В 2018-м была огненная атмосфера. На Таймс‑сквер не ощущается — как будто бразильцы чуть‑чуть приехали, и все»

Здесь [в Нью‑Йорке] отдыхаю. Каждый второй‑третий день мы играем в футбол. Друг тренирует ребят, им 16−17 лет, мы с ними двигаемся. Вот вчера двигались, сейчас нахожусь у них на товарищеской игре. Подсказываю ребятам, им тоже очень интересно поработать со мной. Я сегодня в роли тренера.