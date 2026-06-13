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Мелкадзе приехал на ЧМ-2026 в США: «В 2018-м была огненная атмосфера. На Таймс‑сквер не ощущается — как будто бразильцы чуть‑чуть приехали, и все»

Нападающий сборной России и «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, как проходит его отдых в Нью-Йорке.

— Станислав Саламович [Черчесов] освободил сборников от первого сбора, и поэтому мы подъедем уже на второй сбор, который будет проходить в Сербии.

Здесь [в Нью‑Йорке] отдыхаю. Каждый второй‑третий день мы играем в футбол. Друг тренирует ребят, им 16−17 лет, мы с ними двигаемся. Вот вчера двигались, сейчас нахожусь у них на товарищеской игре. Подсказываю ребятам, им тоже очень интересно поработать со мной. Я сегодня в роли тренера.

— Планируете посетить матч Бразилия — Марокко?

— Нет. У меня по датам вообще не получалось, я не планировал попадать на чемпионат мира. И так получилось, что из‑за сборной я сюда попал. Мне кажется, если сейчас смотреть билеты, все уже давно раскуплено. Поэтому не смогу посетить, — заявил Мелкадзе.

Кроме того, игрок поделился впечатлениями от атмосферы в городе во время чемпионата мира.

— Как обстановка на улицах Нью‑Йорка? Ажиотаж?

— Вчера гулял по Таймс‑сквер и не могу сказать, что там ощущается атмосфера чемпионата мира. Если сравнивать с 2018 годом, то тогда была огненная атмосфера, а здесь как будто просто бразильцы чуть‑чуть приехали, и все, — добавил Мелкадзе.