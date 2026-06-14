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Неймар будет поддерживать Бразилию в матче с Марокко со скамейки запасных. Форвард пропускает игру ЧМ из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар будет поддерживать команду в матче против Марокко в 1-м туре чемпионата мира-2026 со скамейки запасных.

Источник: Спортс‘’

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 1:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Неймар не примет участия в этой игре из-за травмы, но должен восстановиться на следующей неделе.