Неймар будет поддерживать Бразилию в матче с Марокко со скамейки запасных. Форвард пропускает игру ЧМ из-за травмы

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 1:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Неймар не примет участия в этой игре из-за травмы, но должен восстановиться на следующей неделе.
Нападающий сборной Бразилии Неймар будет поддерживать команду в матче против Марокко в 1-м туре чемпионата мира-2026 со скамейки запасных.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 1:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Неймар не примет участия в этой игре из-за травмы, но должен восстановиться на следующей неделе.