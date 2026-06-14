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Креспо о Месси и Марадоне: «Не надо их сравнивать — надо наслаждаться. Диего — это чистая страсть, Лео — стабильность и техническое совершенство. Месси уже не нужно ничего доказыват

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо ответил на вопрос о наследии, которое форвард «Интер Майами» Лионель Месси оставит в национальной команде.

— Много говорят о том, что этот чемпионат мира станет последним для Лионеля Месси. Вы много лет были его партнером по команде. Какое, по-вашему, наследие он оставит?

— Наследие Лео — это совершенство. Ему уже не нужно ничего доказывать. Сейчас мы видим другого Месси: он лучше управляет темпом игры, больше отдает передачи, но по-прежнему влияет на всю игру. Мы хотим, чтобы его «последний танец» длился как можно дольше и, если возможно, завершился с титулом чемпиона мира.

— Дискуссия «Месси или Марадона» кажется уже устаревшей…

— Мы, аргентинцы, самые счастливые люди в мире, потому что у нас были оба. Диего — это чистая страсть, он был кумиром моего детства. Лео олицетворяет стабильность и техническое совершенство на протяжении более двадцати лет. Не надо их сравнивать — надо наслаждаться, — сказал Креспо.