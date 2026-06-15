Журналистка Келли: «Бруну должен отказаться играть за Португалию, если Роналду будет в старте. Криштиану лишает сборную шансов на победу на ЧМ»

Бруну Фернандеш, один из ключевых игроков и звезд сборной Португалии, должен пойти к Роберто Мартинесу и сказать, чтобы он не ставил Роналду в стартовый состав, иначе он покинет команду и отправится домой, потому что Роналду лишает себя и всех товарищей по команде шансов на победу на чемпионате мира и вредит собственной репутации. Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Но он делает это только ради себя, так почему Бруну, Витинья или Бернарду Силва должны отказываться от своих шансов лишь для того, чтобы потакать ему?" — сказала Келли.