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Шерки показал обед сборной Франции — у Мбаппе, Дембеле и Олисе места во главе стола. Райан рассказал, что Канте смешивал суши с орехами

Райан Шерки во влоге сборной Франции показал командный обед.

Источник: Спортс‘’

Сидя за столом, вингер «Манчестер Сити» продемонстрировал, кто из его партнеров где сидит.

Выяснилось, что для Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе выделены места во главе стола. Однако в тот момент обедал только Олисе.

Далее Шерки перевел камеру на другой край стола, где в числе прочих принимали пищу Люка Динь и Нголо Канте.

Райан решил подшутить над полузащитником «Фенербахче»: Нголо? Ты что за странную тарелку себе собрал? Нголо смешивает все подряд. Однажды он смешал суши с орехами. Это просто безумие", — рассказал Шерки.