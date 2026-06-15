Шерки показал обед сборной Франции — у Мбаппе, Дембеле и Олисе места во главе стола. Райан рассказал, что Канте смешивал суши с орехами

Сидя за столом, вингер «Манчестер Сити» продемонстрировал, кто из его партнеров где сидит.
Выяснилось, что для Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе выделены места во главе стола. Однако в тот момент обедал только Олисе.
Далее Шерки перевел камеру на другой край стола, где в числе прочих принимали пищу Люка Динь и Нголо Канте.
Райан решил подшутить над полузащитником «Фенербахче»: Нголо? Ты что за странную тарелку себе собрал? Нголо смешивает все подряд. Однажды он смешал суши с орехами. Это просто безумие", — рассказал Шерки.