Виейра о сборной Франции: «Мбаппе должен помогать партнерам, прессинговать. В 2022-м у Аргентины играл особенный Месси, но вокруг него была усердно работавшая команда»

"Мбаппе должен играть дисциплинированно, помогать партнерам по команде. Он подавать пример, прессинговать соперника и работать на команду. Если он сможет это сделать, то поведет партнеров за собой, и это позволит ему показать хорошую игру.
От топ-футболистов всегда ожидают, что они понесут на своих плечах всю страну. Но это будет очень сложно, если ты понесешь ее в одиночку, думая, что можешь все сделать сам.
В 1998 году в сборной был Зидан, но были и Дешам, и Десайи, и Блан. Столько великих игроков.
Если игроки ожидают, что Мбаппе решит все проблемы — или если Мбаппе думает, что он может решить все проблемы — то это неправильно. Речь идет о команде, сплоченности, духе.
Посмотрите на сборную Аргентины в 2022 году. У них был особенный талант Месси, забивавший важные голы, вокруг него была команда, которая усердно работала, работала очень слаженно и была очень дисциплинированной на поле. Именно помогает особенному таланту засиять.
Именно такой должна быть французская команда. Они будут хороши в атаке благодаря своему индивидуальному таланту, но важно, как они будут хорошо обороняться вместе, когда у них нет мяча.
Будут ли они все одинаково самоотверженны? Готовы ли они все усердно работать друг для друга? Это то, что им нужно будет делать хорошо", — сказал Патрик Виейра.