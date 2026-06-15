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Виейра о сборной Франции: «Мбаппе должен помогать партнерам, прессинговать. В 2022-м у Аргентины играл особенный Месси, но вокруг него была усердно работавшая команда»

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра поделился мнением о роли Килиана Мбаппе на национальной команде на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мбаппе должен играть дисциплинированно, помогать партнерам по команде. Он подавать пример, прессинговать соперника и работать на команду. Если он сможет это сделать, то поведет партнеров за собой, и это позволит ему показать хорошую игру.

От топ-футболистов всегда ожидают, что они понесут на своих плечах всю страну. Но это будет очень сложно, если ты понесешь ее в одиночку, думая, что можешь все сделать сам.

В 1998 году в сборной был Зидан, но были и Дешам, и Десайи, и Блан. Столько великих игроков.

Если игроки ожидают, что Мбаппе решит все проблемы — или если Мбаппе думает, что он может решить все проблемы — то это неправильно. Речь идет о команде, сплоченности, духе.

Посмотрите на сборную Аргентины в 2022 году. У них был особенный талант Месси, забивавший важные голы, вокруг него была команда, которая усердно работала, работала очень слаженно и была очень дисциплинированной на поле. Именно помогает особенному таланту засиять.

Именно такой должна быть французская команда. Они будут хороши в атаке благодаря своему индивидуальному таланту, но важно, как они будут хорошо обороняться вместе, когда у них нет мяча.

Будут ли они все одинаково самоотверженны? Готовы ли они все усердно работать друг для друга? Это то, что им нужно будет делать хорошо", — сказал Патрик Виейра.