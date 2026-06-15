Иван Демидов о ЧМ по футболу: «Болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Роналду. Желаю Криштиану большой удачи»

— На футбол собираетесь сгонять? В Северной Америке начался чемпионат мира.
— На этом чемпионате мира болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду.
Посмотрю еще, в каких городах у португальцев будут матчи. Знаю, что там две игры в Хьюстоне — это далековато. Но вот 28 июня они играют в Майами против сборной Колумбии. Или туда можно сгонять, или посмотреть, какой город у них будет в плей-офф.
В любом случае, я желаю Криштиану большой удачи, болею за него давным-давно, — сказал Демидов.