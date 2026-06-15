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Иван Демидов о ЧМ по футболу: «Болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Роналду. Желаю Криштиану большой удачи»

Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов рассказал, что болеет за сборную Португалии на чемпионате мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

— На футбол собираетесь сгонять? В Северной Америке начался чемпионат мира.

— На этом чемпионате мира болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду.

Посмотрю еще, в каких городах у португальцев будут матчи. Знаю, что там две игры в Хьюстоне — это далековато. Но вот 28 июня они играют в Майами против сборной Колумбии. Или туда можно сгонять, или посмотреть, какой город у них будет в плей-офф.

В любом случае, я желаю Криштиану большой удачи, болею за него давным-давно, — сказал Демидов.