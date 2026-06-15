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Лебеф о форме Мбаппе перед ЧМ: «Ему нужно доверять, он способен забить 3 гола за последние 15 минут финала, чего никто не делал. И у “Реала” сезон был бы хуже без него»

Франк Лебеф высказался о неудачной игре Килиана Мбаппе за сборную Франции против Северной Ирландии.

Источник: Спортс‘’

— Вы беспокоитесь за него или считаете, что критика станет для него источником мотивации?

— Я беспокоюсь за Францию, а не за Мбаппе! Но правда в том, что ему не везло или он был неуклюж, и при тех моментах, которые у него были, он должен был забить хотя бы один гол. Но все равно в случае с Мбаппе нужно ему доверять. Он капитан сборной Франции. Он будет играть в каждом матче. Не может быть, чтобы Дидье Дешам сказал: «Слушай, ты не забиваешь, я сажаю тебя на скамейку». Он уже доказал, что способен забить три гола за последние 15 минут финала чемпионата мира. Думаю, такого еще никто не делал.

Поэтому у него огромный кредит доверия от партнеров по команде, потому что мы знаем, что он бомбардир. Если бы его не было в этом году в «Реале», сезон клуба был бы еще хуже. Им повезло, что он был там хотя бы половину сезона и забивал голы. Так что он прекрасный игрок, это точно, — сказал экс-защитник сборной Франции.