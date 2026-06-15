Лебеф о форме Мбаппе перед ЧМ: «Ему нужно доверять, он способен забить 3 гола за последние 15 минут финала, чего никто не делал. И у “Реала” сезон был бы хуже без него»

— Я беспокоюсь за Францию, а не за Мбаппе! Но правда в том, что ему не везло или он был неуклюж, и при тех моментах, которые у него были, он должен был забить хотя бы один гол. Но все равно в случае с Мбаппе нужно ему доверять. Он капитан сборной Франции. Он будет играть в каждом матче. Не может быть, чтобы Дидье Дешам сказал: «Слушай, ты не забиваешь, я сажаю тебя на скамейку». Он уже доказал, что способен забить три гола за последние 15 минут финала чемпионата мира. Думаю, такого еще никто не делал.