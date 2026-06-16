Грэм Сунесс: «Роналду — лучший из лучших, настоящая голевая машина. Нет топ-футболистов без эго или высокомерия. Португалия — вероятный победитель ЧМ-2026»

Если бы Роналду завершил карьеру 10 лет назад, после того как привел Португалию к победе на Евро-2016, его место за главным столом — где сидят Пеле, Диего Марадона и его прекрасный соперник Лионель Месси — уже было бы обеспечено. Ему не нужно было бы больше играть, поскольку он уже многого добился. И все же он продолжает выкладываться на полную.