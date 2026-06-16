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Грэм Сунесс: «Роналду — лучший из лучших, настоящая голевая машина. Нет топ-футболистов без эго или высокомерия. Португалия — вероятный победитель ЧМ-2026»

Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс поделился размышлениями о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Это был вечер вторника в августе 2003 года, когда один из величайших футболистов всех времен неожиданно встретился мне на пути.

В то время я был тренером «Блэкберн Роверс» и жил в Чешире. До начала нового сезона АПЛ оставалось всего пять дней, поэтому мы с женой Карен решили воспользоваться случаем и поужинать в ресторане, который нам нравился в Олдерли-Эдж.

Она помнит тот вечер так же ярко, как и я. Пол Стретфорд, агент Уэйна Руни, вошел в дверь и крикнул нам «Здравствуйте», пока мы ели. Его сопровождал Жорже Мендеш, еще один агент, и, наконец, высокий 18-летний парень, который, как нам сказали, только что подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Тогда мы и не подозревали, что находимся в присутствии будущей мировой звезды.

Прошло 23 года с той встречи, когда он осваивался в новой обстановке, и я поражаюсь тому, что он снова на чемпионате мира — шестом, между прочим — и все еще полон решимости бить рекорды. Его достижения вызывают восхищение.

По моему мнению, Португалия является вероятным победителем этого турнира, и мне интересно, предначертано ли судьбой, чтобы Роналду завершил выступление в Нью-Джерси 19 июля в ореоле славы.

Если бы Роналду завершил карьеру 10 лет назад, после того как привел Португалию к победе на Евро-2016, его место за главным столом — где сидят Пеле, Диего Марадона и его прекрасный соперник Лионель Месси — уже было бы обеспечено. Ему не нужно было бы больше играть, поскольку он уже многого добился. И все же он продолжает выкладываться на полную.

Уверен, некоторые из вас скажут, что он высокомерен или движим эго, и в этом будет доля правды.

Но я бы ответил на это так. Нет ни одного топового футболиста, у которого не было бы эго или высокомерия, а Роналду — лучший из лучших, настоящая голевая машина", — написал Грэм Сунесс.