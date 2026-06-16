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Матеус Кунья: «Вызов Неймара в сборную не должен удивлять — его мастерство говорит само за себя. У Бразилии есть выдающиеся футболисты, но нужно быть сильными коллективно»

Форвард сборной Бразилии Матеус Кунья считает, что приглашение Неймара в национальную команду на ЧМ-2026 не должно удивлять.

Источник: Спортс‘’

— Вы были удивлены вызовом Неймара? Что значит его возвращение в состав сборной Бразилии?

— Вызов Неймара в сборную никого не должен удивлять. Это футболист, чье мастерство говорит само за себя. Надеюсь, он сможет помочь нам, используя весь свой талант.

— Каземиро сказал, что на чемпионате мира больше внимания будут уделять Винисиусу и Рафинье, нежели Неймару. Вы согласны?

— Это игроки невероятного уровня, и они доказывают это каждый день в своих клубах.

Они находятся в отличной форме и входят в число лучших в мире благодаря тому, чего они достигли за последние несколько лет, каждый сезон демонстрируя, что могут решать исход матчей.

У нас есть выдающиеся игроки, но нам нужно быть сильными коллективно, если мы хотим осуществить свою мечту, — сказал Матеус Кунья.