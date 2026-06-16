Матеус Кунья: «Вызов Неймара в сборную не должен удивлять — его мастерство говорит само за себя. У Бразилии есть выдающиеся футболисты, но нужно быть сильными коллективно»

— Вы были удивлены вызовом Неймара? Что значит его возвращение в состав сборной Бразилии?
— Вызов Неймара в сборную никого не должен удивлять. Это футболист, чье мастерство говорит само за себя. Надеюсь, он сможет помочь нам, используя весь свой талант.
— Каземиро сказал, что на чемпионате мира больше внимания будут уделять Винисиусу и Рафинье, нежели Неймару. Вы согласны?
— Это игроки невероятного уровня, и они доказывают это каждый день в своих клубах.
Они находятся в отличной форме и входят в число лучших в мире благодаря тому, чего они достигли за последние несколько лет, каждый сезон демонстрируя, что могут решать исход матчей.
У нас есть выдающиеся игроки, но нам нужно быть сильными коллективно, если мы хотим осуществить свою мечту, — сказал Матеус Кунья.