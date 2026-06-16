Дуглас Сантос о Неймаре: «Прическа у меня лучше, чем у него. Он кумир для меня и для всех в сборной — молимся, чтобы он был готов на 100 процентов»

Нападающий «Сантоса» из-за травмы пропустил первый матч Бразилии на турнире против Марокко (1:1). Сообщалось, что он также не сможет сыграть против Гаити.
"Мы ожидаем, что Неймар будет готов на 100 процентов. Мы молимся об этом, потому что этот парень очень поможет нам.
Он кумир для меня и для всех в команде — те, кто помоложе, кто видел, как он творил историю в сборной и на клубном уровне. Мы верим, что он будет готов как можно скорее, чтобы помочь нам в этом прекрасном путешествии. Но я думаю, что прическа у меня лучше, чем у него", — сказал Дуглас Сантос.