Дуглас Сантос о Неймаре: «Прическа у меня лучше, чем у него. Он кумир для меня и для всех в сборной — молимся, чтобы он был готов на 100 процентов»

Он кумир для меня и для всех в команде — те, кто помоложе, кто видел, как он творил историю в сборной и на клубном уровне. Мы верим, что он будет готов как можно скорее, чтобы помочь нам в этом прекрасном путешествии. Но я думаю, что прическа у меня лучше, чем у него", — сказал Дуглас Сантос.