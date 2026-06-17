Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»

Критика? Нет смысла мстить. Если бы я играл для того, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы творить историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира. Это всего лишь первый матч в группе. Люди могут увлекаться и критиковать. Мы должны сохранять спокойствие", — сказал Мбаппе в интервью M6.