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Салиба о рекорде Мбаппе по голам за Францию: «Не уверен, что он осознает, что стал лучшим бомбардиром в истории сборной. То, что он делает — безумие. Мы все за него рады»

Защитник сборной Франции Вильям Салиба высказался о победе над командой Сенегала в первом матче ЧМ-2026 (3:1) и рекорде Килиана Мбаппе.

Мбаппе сделал дубль во втором тайме — он забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и побил рекорд Оливье Жиру.

"Это радует. Мы играли с командой топ-уровня. Сегодня мы взяли три очка. Хорошо, когда турнир начинается таким образом. Первый тайм был не очень удачным. У соперника было больше моментов, чем у нас. Во втором тайме у нас появились новые идеи. У нас было больше моментов, и мы здорово их реализовали.

То, что он делает Мбаппе, — это безумие. Я не думаю, что он осознает, что является лучшим бомбардиром в истории Франции. Мы все рады за него. Я надеюсь, что он продолжит забивать до конца турнира", — сказал Салиба в интервью Bein Sports.