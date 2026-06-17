Салиба о рекорде Мбаппе по голам за Францию: «Не уверен, что он осознает, что стал лучшим бомбардиром в истории сборной. То, что он делает — безумие. Мы все за него рады»

Мбаппе сделал дубль во втором тайме — он забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и побил рекорд Оливье Жиру.
"Это радует. Мы играли с командой топ-уровня. Сегодня мы взяли три очка. Хорошо, когда турнир начинается таким образом. Первый тайм был не очень удачным. У соперника было больше моментов, чем у нас. Во втором тайме у нас появились новые идеи. У нас было больше моментов, и мы здорово их реализовали.
То, что он делает Мбаппе, — это безумие. Я не думаю, что он осознает, что является лучшим бомбардиром в истории Франции. Мы все рады за него. Я надеюсь, что он продолжит забивать до конца турнира", — сказал Салиба в интервью Bein Sports.