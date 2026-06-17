Салиба о рекорде Мбаппе по голам за Францию: «Не уверен, что он осознает, что стал лучшим бомбардиром в истории сборной. То, что он делает — безумие. Мы все за него рады»

"Это радует. Мы играли с командой топ-уровня. Сегодня мы взяли три очка. Хорошо, когда турнир начинается таким образом. Первый тайм был не очень удачным. У соперника было больше моментов, чем у нас. Во втором тайме у нас появились новые идеи. У нас было больше моментов, и мы здорово их реализовали.