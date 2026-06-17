Киммих про 0:0 Испании с Кабо-Верде: «Так называемые маленькие сборные прибавили, обыгрывать их уже не так легко. Кюрасао против нас действительно играл»

Матч Испании с Кабо-Верде в первом туре группового этапа ЧМ-2026 завергился со счетом 0:0.
"В целом, выигрывать матчи становится все труднее. Так называемые малые страны становятся лучше как с футбольной, так и с тактической точки зрения. Кюрасао против нас действительно играли в футбол. Против Шотландии [Гаити] также показал хорошую игру. Уже не так легко.
Более крупные сборные должны стать еще лучше, чтобы выигрывать такие матчи. Это показывает, что победа над Кюрасао со счетом 7:1 — не случайность. Для этого нужно работать", — сказал Киммих.