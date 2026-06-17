Почеттино про МЛС: «Ты ни разу за три месяца не выиграл и идешь последним — какие последствия? Никаких. Американский спорт вознаграждает проигравших. Они хотят играть, но играть — это одно, а

— Мы знаем, как играют Англия, Франция, Испания… У игроков из стран с давними традициями есть узнаваемый характер. Какой стиль у сборной США? Как американцы хотят играть?
— Их культура — это игра. Они хотят играть. Мы раньше говорили им: «Ребята, играть в футбол — это одно, а конкурировать — совсем другое». Это два совершенно разных вида спорта.
Они выросли в культуре игры. Почему? Если ты создаешь клуб МЛС, через три месяца у тебя нет ни одной победы, ты на последнем месте, то какие могут быть последствия, если нет повышения и понижения в классе, нет международной конкуренции? Американский спорт вознаграждает проигравших! А футбол — другой. Если ты вознаграждаешь того, кто не выигрывает… Если нет целей, я не буду биться. Если я проиграл — что происходит? Ничего. Просто увольняют тренера.
Кроме того, американский игрок дисциплинирован, но ему присуще ощущение комфорта, от которого в футболе вред. Нам потребовалось полтора года, чтобы изменить это мышление, — сказал главный тренер сборной США.