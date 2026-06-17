Почеттино про МЛС: «Ты ни разу за три месяца не выиграл и идешь последним — какие последствия? Никаких. Американский спорт вознаграждает проигравших. Они хотят играть, но играть — это одно, а

Они выросли в культуре игры. Почему? Если ты создаешь клуб МЛС, через три месяца у тебя нет ни одной победы, ты на последнем месте, то какие могут быть последствия, если нет повышения и понижения в классе, нет международной конкуренции? Американский спорт вознаграждает проигравших! А футбол — другой. Если ты вознаграждаешь того, кто не выигрывает… Если нет целей, я не буду биться. Если я проиграл — что происходит? Ничего. Просто увольняют тренера.