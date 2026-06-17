Месси забил 14-й гол на ЧМ и догнал Мбаппе. До рекорда Клозе — 2 мяча

38-летний игрок «Интер Майами» забил 14-й гол на чемпионатах мира и делит 3-е место в истории, сравнявшись с Килианом Мбаппе и Гердом Мюллером.
Больше голов на ЧМ только у Мирослава Клозе (16), а также у Роналдо (15).
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).
38-летний игрок «Интер Майами» забил 14-й гол на чемпионатах мира и делит 3-е место в истории, сравнявшись с Килианом Мбаппе и Гердом Мюллером.
Больше голов на ЧМ только у Мирослава Клозе (16), а также у Роналдо (15).