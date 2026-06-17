Месси забил на 5 из 6 ЧМ. Только в 2010-м в ЮАР не было голов

Таким образом, 38-летний игрок «Интер Майами» забил не менее одного гола на 5 из 6 чемпионатов мира, на которых он выступал.
В 3 играх ЧМ-2006 в Германии на счету Месси 1 мяч и 1 ассист.
В 5 матчах ЧМ-2010 в ЮАР форвард отметился лишь одной результативной передачей.
В 7 играх ЧМ-2014 в Бразилии Месси забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.
В 4 матчах ЧМ-2018 в России на его счету 1+2.
В 7 матчах ЧМ-2022 в Катаре Месси забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Месси забил 14-й гол на ЧМ и догнал Мбаппе. До рекорда Клозе — 2 мяча.