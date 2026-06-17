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Месси забил на 5 из 6 ЧМ. Только в 2010-м в ЮАР не было голов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).

Таким образом, 38-летний игрок «Интер Майами» забил не менее одного гола на 5 из 6 чемпионатов мира, на которых он выступал.

В 3 играх ЧМ-2006 в Германии на счету Месси 1 мяч и 1 ассист.

В 5 матчах ЧМ-2010 в ЮАР форвард отметился лишь одной результативной передачей.

В 7 играх ЧМ-2014 в Бразилии Месси забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

В 4 матчах ЧМ-2018 в России на его счету 1+2.

В 7 матчах ЧМ-2022 в Катаре Месси забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Месси забил 14-й гол на ЧМ и догнал Мбаппе. До рекорда Клозе — 2 мяча.