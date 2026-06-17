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38-летний Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, идет 2-й тайм).

Месси (38 лет 359 дней) стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира.

Он побил рекорд форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего 3 мяча в ворота сборной Испании (3:3) на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет 130 дней.