38-летний Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м

Месси (38 лет 359 дней) стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира.
Он побил рекорд форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего 3 мяча в ворота сборной Испании (3:3) на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет 130 дней.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, идет 2-й тайм).
Месси (38 лет 359 дней) стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира.
Он побил рекорд форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего 3 мяча в ворота сборной Испании (3:3) на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет 130 дней.