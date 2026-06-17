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Мак Аллистер о 3:0: «Аргентине была необходима победа, но мы не недооценивали алжирцев. Месси — самый важный из нас, мы старались создать команду, в которой ему комфортно»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер отреагировал на победу над Алжиром.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.

"Мы этого ожидали, это было нам необходимо. На прошлом чемпионате мира мы начали не лучшим образом, но в итоге победили. Сегодня мы смогли начать с победы.

Мы знали, что они [алжирские игроки] очень хороши, мы никогда их не недооценивали.

Несмотря на некоторые травмы, у нас было время, чтобы улучшить свою игру и подойти к чемпионату в наилучшей форме. Надеюсь, это будет отличный чемпионат мира.

Это уже не описать словами. Ясно, что Лео [Месси] — самый важный из всех нас. Мы старались создать команду, в которой он чувствует себя комфортно", — сказал Мак Аллистер.