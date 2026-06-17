Мак Аллистер о 3:0: «Аргентине была необходима победа, но мы не недооценивали алжирцев. Месси — самый важный из нас, мы старались создать команду, в которой ему комфортно»

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.
"Мы этого ожидали, это было нам необходимо. На прошлом чемпионате мира мы начали не лучшим образом, но в итоге победили. Сегодня мы смогли начать с победы.
Мы знали, что они [алжирские игроки] очень хороши, мы никогда их не недооценивали.
Несмотря на некоторые травмы, у нас было время, чтобы улучшить свою игру и подойти к чемпионату в наилучшей форме. Надеюсь, это будет отличный чемпионат мира.
Это уже не описать словами. Ясно, что Лео [Месси] — самый важный из всех нас. Мы старались создать команду, в которой он чувствует себя комфортно", — сказал Мак Аллистер.