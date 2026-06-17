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Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на победу над Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.

"Я потерял дар речи от Лео. Что я могу сказать? Он невероятен. Он делает это уже 20 лет. Все в футболе хотят видеть его и получают удовольствие от его игры.

Мы никогда не сдаемся, когда дело касается мяча, это наш стиль. Это важно помнить.

Первый матч всегда сложный. На прошлом чемпионате мира мы потерпели неудачу, и нам нужно было хорошо дебютировать сегодня.

Мы знали, что нам будет тяжело, что команда соперника играет хорошо. Они проделали огромную работу, это был очень сложный матч", — сказал Скалони.