Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.
"Я потерял дар речи от Лео. Что я могу сказать? Он невероятен. Он делает это уже 20 лет. Все в футболе хотят видеть его и получают удовольствие от его игры.
Мы никогда не сдаемся, когда дело касается мяча, это наш стиль. Это важно помнить.
Первый матч всегда сложный. На прошлом чемпионате мира мы потерпели неудачу, и нам нужно было хорошо дебютировать сегодня.
Мы знали, что нам будет тяжело, что команда соперника играет хорошо. Они проделали огромную работу, это был очень сложный матч", — сказал Скалони.