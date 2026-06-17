Месси после хет-трика Алжиру: «Футбол — моя страсть, я выкладываюсь на полную, когда в форме. Это конкурентный ЧМ с хорошо подготовленными командами, никто ничего не отдает просто так»

38-летний футболист, недавно восстановившийся после травмы, сделал хет-трик в 1-м матче на ЧМ-2026.
"Я люблю играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на полную.
Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, и очевидно, что никто ничего не отдает [просто так]. Это конкурентный чемпионат мира с хорошо подготовленными командами.
Это были сложные дни, и поэтому я был так эмоционален. Я благодарен своим партнерам по команде, тренерскому штабу и делегации сборной", — сказал Месси.