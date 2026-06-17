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Де Поль после 3:0 с Алжиром: «Аргентина здесь, чтобы соревноваться и уехать в последний день ЧМ. Наличие Месси — преимущество, он не зацикен на индивидуальных рекордах»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль отреагировал на победу над Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.

"Мы здесь, чтобы соревноваться, продолжать тренироваться, идея всегда состоит в том, чтобы приехать [на чемпионат] в первый день и уехать в последний. Все может случиться, но мы всегда должны уважать нашу культуру и ценности.

Наличие Лео — это преимущество, потому что он руководит командой и продвигает нас вперед благодаря тому, кто он есть. Он не зацикливается на индивидуальных рекордах, он ставит во главу угла командную работу, и для нас это невероятно", — сказал Де Поль.