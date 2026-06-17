Де Поль после 3:0 с Алжиром: «Аргентина здесь, чтобы соревноваться и уехать в последний день ЧМ. Наличие Месси — преимущество, он не зацикен на индивидуальных рекордах»

Наличие Лео — это преимущество, потому что он руководит командой и продвигает нас вперед благодаря тому, кто он есть. Он не зацикливается на индивидуальных рекордах, он ставит во главу угла командную работу, и для нас это невероятно", — сказал Де Поль.