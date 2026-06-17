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«Месси 100% заслужил красную. К выдающимся игрокам есть особое отношение. Это грубый контакт — почему Марчиняка не позвали к монитору?» Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди

Алехандро Морено считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

Источник: Спортс‘’

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«Это 100-процентная красная карточка для Лионеля Месси. Ее следовало показать, следовало показать. Я скажу вам, что еще вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Когда он собирался сделать хет-трик, а вратарь отразил удар, показали улыбающегося Джанни Инфантино, который будто бы говорил: “Черт, было близко, было близко!” Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор — да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Лионеля Месси. Как бы я ни любил Лионеля Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа — за это следует удалять», — заявил экс-форвард сборной Венесуэлы.