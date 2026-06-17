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Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду — 23 мяча

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

38-летний игрок «Интер Майами» забил 118-й, 119-й и 120-й голы за национальную команду в 200 матчах и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории.

Рекордсмен — Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.