Мело о ЧМ: «Если у Бразилии не получится стать чемпионом, Роналду — моя вторая любимая команда»

"Я бразилец, и я трепещу всем телом и душой за то, чтобы Бразилия стала чемпионом.
Если не получится, моя вторая любимая команда — это [Португалия] Криштиану Роналду«, — заявил бывший игрок “Ювентуса” и других клубов.
Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, за кого более на ЧМ-2026.
"Я бразилец, и я трепещу всем телом и душой за то, чтобы Бразилия стала чемпионом.
Если не получится, моя вторая любимая команда — это [Португалия] Криштиану Роналду«, — заявил бывший игрок “Ювентуса” и других клубов.