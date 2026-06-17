Экс-арбитр Фернандес об ударе Месси шипами в икру Манди: «Аргентина должна была остаться вдесятером. То, что Марчиняк считался лучшим арбитром мира, не дает ему права судить по своим правилам»

На 31-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Аргентины Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге футболист «Интер Майами» сделал хет-трик в этой игре.
"Чем больше я смотрю на это, тем сильнее уверен, что это красная карточка. Я говорил, что Лионелю некуда было убрать ногу, но я беру свои слова обратно. Я вижу, как он вытягивает ее. По-моему, сборная Аргентины должна была остаться вдесятером. Марчиняк сработал неудовлетворительно.
То, что Марчиняк считался лучшим арбитром мира, не дает ему права судить по своим правилам«. Он не показал четыре очевидных желтых карточки и красную Лионелю Месси. Ощущение, будто он оставил карточки в раздевалке», — сказал Фернандес в программе Marcador на Radio Marca.
Этот наступ Месси на Манди — не красная?