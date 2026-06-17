Экс-арбитр Фернандес об ударе Месси шипами в икру Манди: «Аргентина должна была остаться вдесятером. То, что Марчиняк считался лучшим арбитром мира, не дает ему права судить по своим правилам»

"Чем больше я смотрю на это, тем сильнее уверен, что это красная карточка. Я говорил, что Лионелю некуда было убрать ногу, но я беру свои слова обратно. Я вижу, как он вытягивает ее. По-моему, сборная Аргентины должна была остаться вдесятером. Марчиняк сработал неудовлетворительно.