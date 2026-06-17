Лапочкин об ударе Месси шипами в икру Манди: «По всем критериям красная, но сработала магия имени. Если так сыграли против Лионеля, писали бы, что костоломы из Алжира убивают гения»

— Открытые шипы, высокий контракт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям красная карточка. Но судья Марчиняк не показывает Месси и желтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси. Если бы против Месси так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения. Но Месси из‑за магии имени не получил никакой карточки.