Лапочкин об ударе Месси шипами в икру Манди: «По всем критериям красная, но сработала магия имени. Если так сыграли против Лионеля, писали бы, что костоломы из Алжира убивают гения»

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Алгентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.
На 31-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Аргентины форвард «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался.
— Лео Месси сыграл в икроножную мышцу алжирца шипами — это не красная карточка?
— Открытые шипы, высокий контракт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям красная карточка. Но судья Марчиняк не показывает Месси и желтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси. Если бы против Месси так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения. Но Месси из‑за магии имени не получил никакой карточки.
— А единоборство Килиана Мбаппе и Садьо Мане на 58‑й минуте встречи Франция — Сенегал — это пенальти?
— Конечно, это очевидная подножка. Непонятно, почему после монитора судья не назначил пенальти. Вообще нет никаких объяснений, — сказал Лапочкин.
Этот наступ Месси на Манди — не красная?