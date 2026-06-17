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Лапочкин об ударе Месси шипами в икру Манди: «По всем критериям красная, но сработала магия имени. Если так сыграли против Лионеля, писали бы, что костоломы из Алжира убивают гения»

Экс‑арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что Лионеля Месси не удалили за фол на Аиссе Манди в матче с Алжиром из-за его громкого имени.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Алгентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

На 31-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Аргентины форвард «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался.

— Лео Месси сыграл в икроножную мышцу алжирца шипами — это не красная карточка?

— Открытые шипы, высокий контракт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям красная карточка. Но судья Марчиняк не показывает Месси и желтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси. Если бы против Месси так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения. Но Месси из‑за магии имени не получил никакой карточки.

— А единоборство Килиана Мбаппе и Садьо Мане на 58‑й минуте встречи Франция — Сенегал — это пенальти?

— Конечно, это очевидная подножка. Непонятно, почему после монитора судья не назначил пенальти. Вообще нет никаких объяснений, — сказал Лапочкин.

Этот наступ Месси на Манди — не красная?