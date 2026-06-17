Лионель Месси: «Считаться одним из лучших в истории — невероятный комплимент. Бог многое мне дал, не могу просить о большем»

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Аргентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.
"Я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть. Как я уже много раз говорил, слава Богу за это, он многое мне дал. Теперь главное — наслаждаться этим. Я не зациклен на том, чтобы быть первым, вторым, третьим…
Думаю, считаться одним из лучших в истории — это невероятный комплимент. Это потрясающе. Со всеми, кто играет в футбол, со всеми гигантами, игроками, которые приходили и уходили… Быть среди лучших в футболе — это невероятно. Я счастлив быть в числе лучших и благодарен за все, чего мне удалось достичь", — сказал Меccи.