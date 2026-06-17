Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
18.06
Гана
:
Панама
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026
18.06
Узбекистан
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.11
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Алжир
0
П1
X
П2

Лионель Месси: «Считаться одним из лучших в истории — невероятный комплимент. Бог многое мне дал, не могу просить о большем»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что счастлив, что его считают одним из лучших футболистов в истории.

Источник: Спортс‘’

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Аргентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

"Я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть. Как я уже много раз говорил, слава Богу за это, он многое мне дал. Теперь главное — наслаждаться этим. Я не зациклен на том, чтобы быть первым, вторым, третьим…

Думаю, считаться одним из лучших в истории — это невероятный комплимент. Это потрясающе. Со всеми, кто играет в футбол, со всеми гигантами, игроками, которые приходили и уходили… Быть среди лучших в футболе — это невероятно. Я счастлив быть в числе лучших и благодарен за все, чего мне удалось достичь", — сказал Меccи.