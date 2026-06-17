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Роналду, Бруну, Витинья, Уан-Биссака, Висса, Бакамбу — в составах Португалии и ДР Конго на матч ЧМ-2026

Матч первого тура группового этапа пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Спортс‘’

Состав Португалии: Диогу Кошта, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету, Криштиану Роналду;

Состав ДР Конго: Лионель Мпаси, Аарон Уан-Биссака, Стив Капуади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Артюр Масуаку, Нгалайель Мукау, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.

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