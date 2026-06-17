Роналду, Бруну, Витинья, Уан-Биссака, Висса, Бакамбу — в составах Португалии и ДР Конго на матч ЧМ-2026

Состав Португалии: Диогу Кошта, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету, Криштиану Роналду;
Состав ДР Конго: Лионель Мпаси, Аарон Уан-Биссака, Стив Капуади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Артюр Масуаку, Нгалайель Мукау, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.
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Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
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