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Каземиро пнул Неймара во время коридора в честь возвращения форварда к тренировкам. Он занимался в общей группе 10 минут

Неймар частично вернулся к тренировкам в общей группе сборной Бразилии.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард пропустил стартовый матч команды на ЧМ-2026 против Марокко (1:1) из-за травмы.

Сегодня нападающий вышел на тренировку вместе с партнерами и обратился к собравшимся журналистам: «Скучали?».

По случаю возвращения Неймара игроки организовали ему коридор приветствия: хлопали пробегавшего через него нападающего по спине и затылку, а Каземиро легонько пнул его.

Отмечается, что в отличие от предыдущих дней, когда Неймар занимался отдельно, сегодня он участвовал в более сложных упражнениях. Однако после первых десяти минут тренировки он перешел к индивидуальной работе.

Против Гаити во 2-м туре футболист «Сантоса», скорее всего, не сыграет. Медицинский штаб сборной Бразилии не будет форсировать его возвращение.