Каземиро пнул Неймара во время коридора в честь возвращения форварда к тренировкам. Он занимался в общей группе 10 минут

34-летний форвард пропустил стартовый матч команды на ЧМ-2026 против Марокко (1:1) из-за травмы.
Сегодня нападающий вышел на тренировку вместе с партнерами и обратился к собравшимся журналистам: «Скучали?».
По случаю возвращения Неймара игроки организовали ему коридор приветствия: хлопали пробегавшего через него нападающего по спине и затылку, а Каземиро легонько пнул его.
Отмечается, что в отличие от предыдущих дней, когда Неймар занимался отдельно, сегодня он участвовал в более сложных упражнениях. Однако после первых десяти минут тренировки он перешел к индивидуальной работе.
Против Гаити во 2-м туре футболист «Сантоса», скорее всего, не сыграет. Медицинский штаб сборной Бразилии не будет форсировать его возвращение.