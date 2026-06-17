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Анри о фоле Месси на Манди: «Не каждый стык наказывается красной — важно намерение. Лионель был сосредоточен на мяче»

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри считает, что фол Лионеля Месси на Аиссе Манди не заслуживал красной карточки.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

На 31-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Аргентины Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался.

"Намерение очень важно, если анализировать такие ситуации правильно. Если посмотреть эпизод это еще раз, то можно четко увидеть, что Лионель Месси сосредоточен на мяче и пытается совершить футбольное действие, а не навредить кому-либо.

Да, есть контакт. Да, это выглядит неловко. Но не каждое столкновение наказывается красной карточкой", — сказал Анри в эфире Fox Sports.

Этот наступ Месси на Манди — не красная?