Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде — это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия играет с ДР Конго. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Думаю, игра именно такая, какой мы ее себе представляли, с владением мячом и горизонтальными передачами Португалии. У ДР Конго было несколько возможностей, и если они хотят извлечь что-то из этой игры, то они должны ими воспользоваться.
Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду, за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность. Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнеров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход", — сказал Руни.