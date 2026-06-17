Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде — это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»

Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду, за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность. Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнеров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход", — сказал Руни.